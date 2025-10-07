Enna: pubblicato il bando per il Garante della persona con disabilità

PUBBLICITÀ

Il bando per la selezione del Garante per la persona con disabilità è stato pubblicato sul sito del Comune di Enna. A darne comunicazione il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco.

“Lo comunico con orgoglio e commozione – ha comunicato Greco – perché è il coronamento di un lavoro durato anni, attraversato anche da momenti complessi, ma che alla fine ha dato i frutti sperati. Casualità ha voluto che la pubblicazione del bando sia arrivata a cinque anni esatti dalla mia elezione in Consiglio Comunale: quello per l’istituzione del Garante della persona con disabilità ad Enna era infatti un impegno che avevo preso nei confronti della collettività e che posso dire con orgoglio di aver portato a termine con l’aiuto di tante e tanti e soprattutto con il sostegno pieno dei miei colleghi in Consiglio Comunale che dopo una naturale fase di dibattito interno hanno sostenuto convintamente questa battaglia mettendo da parte ogni divergenza politica per il bene della nostra comunità”.

“Un passo importante – conclude – per rendere Enna una città migliore l’abbiamo fatto: adesso si ritorna a lavorare per i passi che verranno”.