Enna, “Psicopedagogia e dispersione scolastica”: nuova pubblicazione di Gianfranco Salvatore Bonanno

Dopo il primo lavoro di pubblicazione “Supportare gli alunni in difficoltà (2019), Gianfranco Salvatore Bonanno, di Valguarnera Caropepe, torna con un nuovo testo questa volta edito da Maurizio Vetri Editore di Enna. Il manuale, dal titolo “Psicopedagogia e dispersione scolastica”, affronta una delle problematiche più urgenti del sistema educativo italiano, proponendo un’analisi approfondita delle cause e delle soluzioni per contrastare l’abbandono scolastico.

Con il suo approccio psicopedagogico e normativo, l’autore analizza il fenomeno non solo da un punto di vista teorico ma anche pratico, attingendo dalla sua esperienza quotidiana tra i banchi di scuola e dall’impegno professionale psicosociale.

“Questo libro non vuole essere solo un’analisi della dispersione scolastica, ma un breve manuale concreto per tutti coloro che, ogni giorno, lavorano sul campo per prevenire il disagio scolastico e garantire il diritto all’istruzione”, afferma Bonanno. “L’obiettivo è rafforzare la scuola come presidio di inclusione, equità e promozione del diritto allo studio, affinché nessuno venga mai escluso.”

Il testo si rivolge a un ampio pubblico di insegnanti, educatori, pedagogisti, assistenti sociali, psicologi, dirigenti scolastici e a tutti coloro che lavorano nel mondo dell’istruzione e del sociale. Con il supporto di riferimenti normativi e un approccio basato sulla ricerca, l’autore propone soluzioni pratiche e spunti utili per trasformare la scuola in un luogo davvero accogliente, dove ogni studente e ogni studentessa possa sentirsi parte integrante della comunità educativa.

“Psicopedagogia e dispersione scolastica” è un invito a riflettere sul sistema scolastico e a impegnarsi per costruire un futuro in cui l’istruzione non sia mai un privilegio, ma un diritto per tutti. La pubblicazione sarà disponibile per l’acquisto in libreria dal 15 ottobre 2025, in preorder online su bookstore.mauriziovetrieditore.com.

Il dott. Bonanno, Assistente Sociale iscritto all’Ordine Prof.le della Regione Siciliana, è docente titolare presso l’I.P.S. Federico II di Enna, e appartiene allo staff dei collaboratori della Dirigente scolastica Dott.ssa Rosaria Di Prima.