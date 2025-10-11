Enna: protocollo d’intesa tra Poliorienta, Profumi di Sicilia e Bottega Culturale

PUBBLICITÀ

È stato firmato un protocollo d’intesa tra la Presidente dell’associazione Poliorienta, Enza Di Gloria, l’Ambasciatore del Turismo e Presidente dell’associazione Profumi di Sicilia, Rosario Patti, e il Presidente della Cooperativa “Bottega Culturale Isola dell’Entroterra Siciliana”, Antonio Messina.

L’accordo nasce con l’obiettivo di promuovere iniziative di sviluppo sociale, culturale ed economico utile a sostenere progetti di crescita duratura per l’intero territorio.

Tra le finalità del protocollo adottare nuove tecnologie e processi sostenibili per garantire un futuro migliore e creare nuove basi e regole per gli investimenti.

