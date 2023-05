Enna: protocollo d’intesa tra Confartigianato e Cuochi e Pasticceri Ennesi

La Confartigianato Imprese Enna ha incontrato il presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Ennesi Giuseppe Rinallo. A rappresentare la sigla datoriale, il presidente provinciale Peter Barreca e il vicepresidente e presidente degli alimentaristi Luigi Mascaro.

Nel corso dell’incontro sono stati discussi importanti temi ed è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio ennese. Numerosi i progetti che le due associazioni insieme intendono portare avanti per tenere alto il nome della categoria.

“Siamo lieti di aver legato la nostra sigla con quella dei cuochi ennesi – ha dichiarato Mascaro -. Un’associazione che proprio come noi al suo interno vanta eccellenze del settore. Non vediamo l’ora di dar vita alle innumerevoli iniziative in programma”.