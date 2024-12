Enna: protocollo d’intesa tra Comune e Associazione “Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno”

PUBBLICITÀ

E’ stato sottoscritto nella giornata di ieri, su proposta dell’assessore con delega alle politiche ambientali Giancarlo Vasco, il protocollo di intesa tra il Comune di Enna, rappresentato dal Sindaco Maurizio Dipietro, e l’Associazione “Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno”, rappresentata dalla presidente Prof.ssa Fenisia Mirabella, per lo svolgimento di attività relative ai temi sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nonché attività culturali ed educative.

PUBBLICITÀ

“Siamo partiti – spiega l’assessore Vasco – dall’esigenza del Comune di Enna di promuovere e sostenere azioni di cura del verde pubblico e dell’ambiente in generale in un’ottica di cooperazione e collaborazione tra amministrazione comunale e cittadinanza, tenuto conto che, oltre alle funzioni estetiche e ricreative, il verde svolge un ruolo di riduzione dell’inquinamento, migliora il microclima dalla città, mantiene la biodiversità e svolge importanti funzioni di protezione del suolo, garantendo il rinnovo dei processi ecologici e l’incremento della loro capacità di resilienza”.

“Intendiamo proseguire nel percorso già intrapreso di promozione, tutela e valorizzazione del verde cittadino – prosegue Vasco – e, per questa ragione, abbiamo sottoscritto questo protocollo di intesa con l’Associazione “Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno” grazie al quale il Comune si impegna a mettere a disposizione gli spazi comunali idonei per lo svolgimento delle attività, fornire supporto logistico e promozionale per facilitare la partecipazione degli studenti e della cittadinanza, collaborare con l’ Associazione nell’organizzazione degli eventi”.

“Questo tipo di collaborazione – aggiunge l’assessore alla pubblica istruzione Giuseppe La Porta – è stata fortemente voluta dall’amministrazione con l’obbiettivo di un pieno coinvolgimento di studenti e insegnanti su tematiche di grande importanza come quella ambientale”.

Grazie a questa intesa, infatti, l’Associazione si impegna a promuovere e sviluppare progetti relativi ai temi sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, attività culturali ed educative, coinvolgendo il personale educativo e gli studenti nelle iniziative, facendo rete con altre realtà del territorio che intendano collaborare per il raggiungimento delle finalità previste dal protocollo. Ad oggi hanno aderito il Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei, l’Associazione La Quercia e il Segretariato attività Ecumeniche.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Maurizio Dipietro che sottolinea come sia “importante coinvolgere sia le giovani generazioni, sia la comunità educante in azioni di protezione e valorizzazione dell’ambiente in generale e del verde pubblico in particolare”.