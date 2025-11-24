Enna: protocollo d’intesa Prefettura-Kore per la formazione del personale civile del Ministero dell’Interno

PUBBLICITÀ

Nella giornata odierna è stato sottoscritto dal Prefetto di Enna, dott.ssa Maria Carolina Ippolito, e dal Presidente della Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, prof. Cataldo Salerno, un Protocollo d’Intesa volto alla promozione di percorsi per la formazione del personale civile del Ministero dell’Interno in servizio presso gli uffici periferici della provincia di Enna.

L’accordo, che costituisce un modello di cooperazione interistituzionale territoriale, consentirà al personale civile in servizio presso la Prefettura e la Questura di poter migliorare le proprie competenze professionali seguendo corsi, lezioni e seminari − su tematiche attinenti alle attività degli uffici periferici − organizzati dall’Università “Kore”. Al termine delle attività didattiche sarà poi rilasciato ai corsisti, previo superamento delle prove di valutazione previste, un apposito attestato formativo.

Come evidenziato dal Prefetto, “il Protocollo nasce dalla proficua collaborazione istituzionale con l’Università Kore di Enna e assicurerà al personale civile della Prefettura e della Questura l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio di competenze accrescendo il capitale umano presente in entrambi gli uffici periferici. Tale attività, oltre a garantire l’assolvimento di un preciso obbligo formativo nei confronti dei dipendenti attraverso un’offerta didattica di livello accademico, consentirà un miglioramento qualitativo dei servizi territoriali offerti alla cittadinanza nell’ottica di una pubblica amministrazione più moderna, preparata ed efficiente”.