Enna: protesta dei genitori del Neglia-Savarese contro i rincari della mensa scolastica

Continua la protesta dei genitori dell’Istituto Comprensivo Neglia-Savarese di Enna contro i rincari del servizio mensa scolastica. Da due giorni molti genitori hanno deciso di non far usufruire del pranzo ai propri figli come forma di dissenso verso i nuovi costi introdotti, ritenuti insostenibili.

“La situazione è impossibile da sostenere. La mensa dovrebbe essere gratuita”, hanno dichiarato alcuni genitori, riferendosi in particolare al costo accessorio di 0,60 euro per le stoviglie monouso e all’aumento del ticket mensa, che in alcuni casi supera il doppio rispetto all’anno precedente.

I genitori nei giorni scorsi hanno inviato una lettera al Comune chiedendo di intervenire per rivedere la politica tariffaria e introdurre agevolazioni che tengano conto delle fasce ISEE e del numero di figli che usufruiscono del servizio.