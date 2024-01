Enna: protesta agricoltori, presidio a Capodarso

PUBBLICITÀ

Un corteo di trattori è partito da Barrafranca, ha proseguito per Pietraperzia e si è fermato a Capodarso per un presidio. Gli agricoltori vogliono rivendicare i propri diritti e far sentire la propria voce, in risposta alla profonda crisi che sta colpendo il comparto.

L’iniziativa è legata alla recente assemblea regionale di Pergusa e al successivo sit-in davanti alla Prefettura di Enna in cui gli agricoltori hanno comunicato la decisione di organizzare presidi nel territorio.

Questi presidi rappresentano un atto di protesta e un tentativo di attirare l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza sulle difficoltà che gli agricoltori stanno affrontando. La crisi del comparto agricolo è un problema urgente che richiede soluzioni concrete.