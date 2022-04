Enna: proteggere i dati aziendali, webinar della Camera di Commercio

In collaborazione con Microsoft Italia, domani alle ore 11 la Camera di Commercio Palermo Enna organizza il webinar gratuito del Punto Impresa Digitale, “Proteggi le tue informazioni e i tuoi dati grazie al cloud”.

I lavori saranno presieduti dal segretario generale Guido Barcellona, presente anche il presidente Alessandro Albanese. Il webinar sarà moderato da Giusi Messina, referente del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.

“Oggi i dati sono fondamentali non solo per governare le strategie aziendali, ma anche per garantire la corretta continuità operativa: nel pieno dell’era dello smart working senza i dati diventa impossibile far funzionare anche le semplici operazioni di routine” dice Alessandro Albanese

“I dati sono a tutti gli effetti il motore stesso del business, un motivo in più per preservarne l’integrità, la veridicità e conservarli in modo tale che siano sempre identificabili, rintracciabili e disponibili” sottolinea invece Guido Barcellona.

Per seguire l’evento formativo è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/EAESeTtturq9nKCD8