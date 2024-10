Enna protagonista su Rai 1 nel programma “Linea Verde Start”

PUBBLICITÀ

Domani, sabato 5 ottobre, alle ore 12 il programma di Rai 1 “Linea Verde Start” arriva ad Enna per una nuova puntata che racconta l’eccellenza delle piccole imprese.

“Nel nostro territorio – comunica la Confartigianato di Enna – l’artigianato esprime tutta la sua storia e la sua modernità. Due aspetti di un’evoluzione produttiva testimoniata dalla storia di un imprenditore che opera in un settore particolare che è quello degli strumenti musicali. Questa nuova edizione infatti ha una veste ‘speciale’. Il nuovo format del programma di Rai1, realizzato in esclusiva con Confartigianato, concentra l’attenzione sui settori di punta del made in Italy, raccontati dalle testimonianze degli imprenditori di Confartigianato nei diversi territori del nostro Paese”.

“La città di Enna – prosegue Confartigianato – è custode di un’arte rara ed inaspettata come la costruzione e riparazione di fisarmoniche che trova la propria sede nel laboratorio dell’impresa Fisarmony. Si tratta di un’attività per la quale sono richieste un’estrema attenzione e precisione artigiana. Gli strumenti vengono meticolosamente costruiti perché rispecchino le esigenze dei musicisti ed affinché il loro suono sia perfetto. Pezzi unici, su misura, che hanno reso Fisarmony di Salvatore Puglisi una vera e propria eccellenza nel settore”.