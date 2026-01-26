Enna protagonista del tennistavolo: successo per i Campionati Provinciali individuali

PUBBLICITÀ

È stato un fine settimana all’insegna dello sport quello svoltosi il 24 e 25 gennaio ad Enna, nella palestra di Sant’Onofrio.

In queste date, infatti, il calendario del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennistavolo ha previsto, presso le varie sedi, la disputa dei Campionati Provinciali individuali. L’organizzazione è stata curata dall’ASD Tennistavolo Ausonia Enna e dal Comitato Provinciale Fi.Te.T., presieduto da Bruno Potenza.

La giornata di sabato, fatta eccezione per la sesta categoria, è stata dedicata alle categorie giovanili. Nel settore femminile unificato Under 17 la vittoria ha sorriso a Serena Malla, della società Sirio Villarosa, che ha superato in finale la compagna di squadra Serena David.

Nella categoria Under 13 unificata è salito alla ribalta il giovanissimo Antonio Arinella, portacolori dell’ASD Gruppo Sportivo Folgore Enna, che con quattro vittorie su altrettanti incontri, in un girone all’italiana, ha preceduto in classifica il compagno di squadra e amico Francesco Giunta.

L’Under 17 unificato è stato invece tutto appannaggio della società Sirio Villarosa, con la vittoria di Calogero Notarrigo sul compagno di squadra Giacomo Laquatra.

Nell’ultima gara del sabato, ovvero il singolare maschile di 6^ categoria, comprendente atleti della categoria senza limiti di età, è tornato protagonista Antonio Arinella che, fresco di affermazione nella propria categoria giovanile, ha saputo imporsi anche contro avversari nettamente più grandi e prestanti di lui, dominando la scena con il ritmo e la velocità che gli sono congeniali e sorprendendo avversari e spettatori per le sue spiccate doti atletiche. Soddisfazione è stata espressa dal tecnico Giuseppe Spagnolo, che lo segue da qualche mese e che lo ha condotto con sagacia dalla panchina verso un’affermazione tutt’altro che scontata contro avversari agguerritissimi. In finale Arinella ha superato in quattro set Calogero Notarrigo, anch’egli fresco vincitore nella propria categoria giovanile.

La giornata di domenica si è aperta con il singolare maschile di 5^ categoria, dove ha prevalso in tre set il portacolori del Tennistavolo Calascibetta Pierangelo Acciaro su Filippo Fiamingo dell’Ausonia Enna.

A seguire si è svolta la gara certamente più avvincente sotto il profilo tecnico, per la presenza di atleti di elevata caratura capaci di offrire spunti e fraseggi di grande qualità: il singolare maschile di 4^ categoria. Dopo una finale dai contenuti tecnici di rilievo, a imporsi è stato Giuseppe Spagnolo, in un derby tutto “giallo-nero” contro l’amico e compagno di squadra in Serie C1 Simone Giacone, da quest’anno in forza all’ASD Tennistavolo Ausonia Enna.

La manifestazione si è conclusa con il singolare maschile unificato Over 60, dove a spuntarla è stato Franco Di Calogero della Polisportiva Pietraperzia 88, autore di un percorso netto con tre vittorie su tre incontri. Al secondo posto, con due successi, si è classificato Luigi Napoli della Sirio Villarosa.

Alle premiazioni hanno presenziato il presidente del Comitato Provinciale Fi.Te.T. di Enna Bruno Potenza, il componente dello stesso comitato Gaetano Savoca, il vicepresidente regionale Paolo Di Venti e alcuni presidenti di società presenti alla manifestazione.