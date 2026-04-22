Enna protagonista al Congresso UIL FP Sicilia: nominati Bologna, Mingrino, Pane e Marmo

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Si è concluso con successo, presso l’Hotel Saracen nel Comune di Isola delle Femmine, il primo Congresso della UIL Funzione Pubblica Siciliana, Federazione nata dall’unificazione delle categorie del pubblico impiego (ex Uil FPL e Uil PA); si amplia, così, il raggio della tutela dei dipendenti pubblici ed in particolare delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità Pubblica e Privata, delle Funzioni Locali, delle Funzioni Centrali e degli Enti pubblici non economici. L’assemblea dei delegati ha eletto all’unanimità Salvatore Sampino alla guida della Segreteria Regionale a cui vanno i migliori auguri da parte del quadro dirigente della Uil FP di Enna.

Il Congresso ha segnato un momento di particolare rilievo per la provincia di Enna, con l’attribuzione di tre incarichi, di alto profilo, all’interno dell’organigramma regionale e la nomina di un componente nel Consiglio Regionale.

Antonio Bologna, dipendente dell’ASP di Enna, è stato eletto a capo del Dipartimento Regionale Sanità. La sua nomina premia l’impegno costante nella difesa dei diritti degli operatori sanitari del territorio.

Mario Mingrino, dipendente del Comune di Enna, già attivo nella Segreteria Provinciale con delega al personale degli Enti Locali, assumerà la guida del Coordinamento Regionale Funzioni Locali e Lavoratori Part-time, settore cruciale per il personale delle funzioni locali e per la gestione del precariato e delle integrazioni orarie in Sicilia. Santo Pane, dipendente dell’Asp di Enna, invece, Responsabile Regionale del Coordinamento Arpa, mentre Giovanni Marmo, Funzionario dell’Agenzia delle Entrate, entra a far parte del Consiglio Regionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Segretario Generale della UIL FP Enna, Giuseppe Adamo, che ha sottolineato come questi risultati siano il frutto di un lavoro di squadra capillare e della rinnovata fiducia dei lavoratori nelle battaglie del sindacato.

“Queste nomine non rappresentano solo un riconoscimento personale per Bologna, Mingrino, Pane e Marmo, ma sono un segnale di forte attenzione verso la provincia di Enna”, ha dichiarato Adamo. “Siamo pronti ad affrontare le sfide della moderna Pubblica Amministrazione con una squadra ancora più forte e rappresentativa”.