Enna protagonista a Roma al festival della rigenerazione urbana

PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri il sindaco di Enna Maurizio Dipietro è stato invitato a relazionare all’interno dell’evento promosso da Ance dal titolo “Città in scena, festival diffuso della rigenerazione urbana” che si è tenuto nell’incantevole location dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

PUBBLICITÀ

“Ho avuto modo di illustrare – ha dichiarato Dipietro – le ragioni alla base della progettualità che ha portato alla realizzazione, grazie al decisivo contributo dei tecnici interessati e dell’ex assessore Contino, dell’intervento di riqualificazione della periferia est di Enna bassa, consistente in un intervento di arredo urbano per la messa in sicurezza della viabilità pedonale, nella ristrutturazione delle palazzine ‘Tre Stelle’, nella scuola dell’infanzia ed urban center Raffaello Sanzio e nell’alloggio del custode del parco Baronessa. Il tutto realizzato grazie al sostanzioso finanziamento ottenuto con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.05.2016”.

“Le opere realizzate e le finalità che avevano mosso l’amministrazione comunale nonché gli esiti successivamente registrati – prosegue Dipietro – sono stati apprezzati nel corso del dibattito che è seguito al mio intervento e che è stato moderato dal prof. Ledo Prato, segretario generale di Mecenate 90. Ancora una volta Enna si è posta all’attenzione di un palcoscenico nazionale, a pochi giorni di distanza dal successo decretato da ItaliaOggi con il primo posto assoluto nella categoria ‘sicurezza e reati’, circostanza che, credo, dovrebbe renderci tutti orgogliosi dell’appartenenza alla nostra comunità”.