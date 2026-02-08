Enna protagonista a Ragusa: stage di Sport Samurai al “Fabio Besta”

PUBBLICITÀ

Si è svolto ieri a Ragusa, presso l’Istituto Tecnico Commerciale Aeronautico “Fabio Besta”, uno stage formativo di Sport Samurai, con la presenza dei maestri ennesi Antonio Morgano e Daniele Renna.



Lo Sport Samurai è la parte agonistica dell’Aikido. Sono in programma gare regionali e nazionali con il patrocinio del CSI – Comitato Provinciale di Enna, nonché competizioni internazionali con il patrocinio della IAMAF – Federazione Internazionale.

Tutte le classi dell’istituto sono intervenute, registrando un grandissimo riscontro. È già in programma una gara regionale che vedrà la partecipazione di numerose province siciliane.