Enna, “Prostata: dalla prevenzione alla cura”: evento formativo all’Ordine dei Medici

Domani, sabato 31 gennaio, a partire dalle ore 08.30, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna, si terrà l’evento formativo dal titolo “Prostata: dalla prevenzione alla cura. Approccio per il Medico di Medicina Generale”.

L’incontro nasce con l’obiettivo di fornire un aggiornamento completo e multidisciplinare sulle principali patologie prostatiche, dalla prevenzione alla diagnosi, fino alle più moderne opzioni terapeutiche. Il programma prevede il coinvolgimento di urologi, oncologi, radioterapisti, radiologi e andrologi, che affronteranno temi di grande rilevanza clinica e pratica quotidiana.

Tra gli argomenti trattati: “Ipertrofia prostatica benigna (IPB): dai LUTS alla terapia”, con un confronto diretto tra medici di medicina generale e urologo, relatori R. Ippolito – T. Torre; “PSA e screening: cosa fare, quando farlo e quando non eseguirlo”, relatore L. Lizzio; “Trattamenti chirurgici dell’IPB”, relatore E. Malacasa; “Il ruolo del laser nel trattamento dell’IPB”, relatore R. Leonardi; “La prostata vista con gli occhi del radiologo: imaging, applicazioni cliniche e criteri di appropriatezza”, relatore S. Lavalle

A partire dalle 11.30, spazio all’approfondimento sul carcinoma prostatico, con particolare attenzione alla diagnosi precoce: “Il Medico di Medicina Generale come strumento per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico”, relatore A. Privitera; “Trattamenti chirurgici del tumore prostatico: dall’open alla robotica”, relatore E. Grimaldi; “Trattamenti non chirurgici e follow-up: confronto tra radioterapista e oncologo”, relatori L. Marino – Dott. A. Quattrocchi; “Tumore prostatico metastatico: trattamenti disponibili e criteri di selezione”, relatore Dott. A. Quattrocchi; “Andrologia e prostata”, relatore C. Di Franco.

L’evento si concluderà con una sessione interattiva dal titolo “Dubbi e casi dal territorio”, un confronto multidisciplinare tra medici di medicina generale, urologo e oncologo dedicato alla discussione di casi clinici pratici e alla condivisione di esperienze e buone pratiche cliniche. Sarà guidata dai relatori G. Bologna e D. Sambataro.

Un appuntamento di alto valore scientifico che conferma l’importanza dell’approccio integrato e del dialogo tra territorio e specialisti nella gestione delle patologie prostatiche.