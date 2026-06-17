Enna, prossimo Consiglio comunale convocato il 22 giugno

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La prossima seduta del Consiglio comunale di Enna si terrà lunedì 22 giugno 2026, alle ore 16.30, nei locali di Sala Euno.

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All’ordine del giorno figurano diversi punti istituzionali, a partire dal giuramento del consigliere comunale neo eletto De Rose, dall’esame dei requisiti di eleggibilità e candidabilità dei consiglieri ai fini della convalida dell’elezione e dell’eventuale surroga, oltre all’esame di eventuali ipotesi di incompatibilità.

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Il Consiglio sarà inoltre chiamato a procedere con l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale. Previsti anche il giuramento del sindaco, la comunicazione della composizione della Giunta comunale e l’illustrazione del programma.

Tra i punti inseriti nell’ordine del giorno anche la nomina della Commissione elettorale comunale, la quinta variazione del bilancio di previsione 2026/2028 e del Documento unico di programmazione 2026/2028.

La seduta affronterà inoltre il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. In programma anche la modifica del regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione.

Tra i punti più rilevanti figura infine la modifica allo Statuto del Consorzio “Ente Autodromo di Pergusa” e la revoca dello stato di liquidazione.

I lavori del Consiglio comunale potranno essere seguiti sia in presenza che da remoto collegandosi alla piattaforma ConsigliCloud del Comune di Enna.