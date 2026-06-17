Enna, prossimo Consiglio comunale convocato il 22 giugno

La prossima seduta del Consiglio comunale di Enna si terrà lunedì 22 giugno 2026, alle ore 16.30, nei locali di Sala Euno.
All’ordine del giorno figurano diversi punti istituzionali, a partire dal giuramento del consigliere comunale neo eletto De Rose, dall’esame dei requisiti di eleggibilità e candidabilità dei consiglieri ai fini della convalida dell’elezione e dell’eventuale surroga, oltre all’esame di eventuali ipotesi di incompatibilità.
Il Consiglio sarà inoltre chiamato a procedere con l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale. Previsti anche il giuramento del sindaco, la comunicazione della composizione della Giunta comunale e l’illustrazione del programma.
Tra i punti inseriti nell’ordine del giorno anche la nomina della Commissione elettorale comunale, la quinta variazione del bilancio di previsione 2026/2028 e del Documento unico di programmazione 2026/2028.
La seduta affronterà inoltre il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. In programma anche la modifica del regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione.
Tra i punti più rilevanti figura infine la modifica allo Statuto del Consorzio “Ente Autodromo di Pergusa” e la revoca dello stato di liquidazione.
I lavori del Consiglio comunale potranno essere seguiti sia in presenza che da remoto collegandosi alla piattaforma ConsigliCloud del Comune di Enna.