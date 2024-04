Enna: proseguono le attività di valorizzazione e cura del verde pubblico

PUBBLICITÀ

“Sono in fase di ultimazione le attività relative alla sistemazione del mini parco di Montesalvo – comunica l’assessore con delega al verde pubblico di Enna Giancarlo Vasco – con la messa a dimora di oltre 250 piante di rose da parte della ditta Di Martino, che saranno pronte a colorare di bianco le due grandi aiuole sopra la fontana. Tutto ciò al netto di qualche incivile concittadino che si diletta a sporcare e ad asportare le piante delle rose appena piantumate. Vogliamo, in tal senso, invitare la cittadinanza alla collaborazione e alla vigilanza, tenendo conto che le telecamere di video sorveglianza sono in funzione e che abbiamo ricevute segnalazioni puntuali da altri cittadini”.

“Da martedì – aggiunge Vasco – inizieranno i lavori di sistemazione della rotonda di Via Scifitello, intersezione con Via Unità d’Italia, che sarà curata dalla Hera costruzioni impresa cittadina nel settore lavori edili, mentre nella giornata di oggi gli scout si sono presi cura delle aiuole di piazza Baden Powell (di fronte al tribunale), fondatore proprio del movimento scoutistico e che è stata adottata dal sezione di Enna”.