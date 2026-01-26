Enna: proseguono le attività di messa in sicurezza sul territorio

PUBBLICITÀ

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna comunica che nella giornata di oggi sono proseguite le attività di messa in sicurezza degli alberi presenti all’interno della Villa Torre di Federico, prospicienti sull’omonima via.

Per quanto riguarda la frana che ha interessato il muro di sostegno sottostante la Via Civiltà del Lavoro, nella mattinata di oggi è stato firmato il verbale di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area. La ditta incaricata già nella giornata di domani provvederà al trasporto del materiale necessario in cantiere e nella giornata di mercoledì l’area sarà delimitata e gli interventi attuati, con la copertura del terreno in frana e la canalizzazione per l’allontanamento delle acque piovane, in moda da evitarne l’imbibimento.