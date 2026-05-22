Enna: proseguono le attività di aggiornamento per agenti immobiliari promosse da FIMAA

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Venerdì 29 maggio parte il secondo seminario per agenti immobiliari organizzato da FIMAA – Confcommercio. Il primo seminario, tenuto a novembre 2025, dal titolo “La modifica degli art. 561 e 563 del Codice Civile: Eliminata l’azione di restituzione contro terzi acquirenti di immobili donati” aveva visto come relatore il Notaio Dott. Luca Prinzi.

ll tema di quest’anno, scelto per il secondo appuntamento con la formazione continua, coinvolge direttamente il mercato immobiliare locale caratterizzato da un’ampia offerta non sempre adeguata alle moderne esigenze abitative. Gli immobili da ristrutturare non risultano immediatamente appetibili, sono spesso più ampi delle metrature ricercate oggi, presentano caratteristiche ed impianti obsoleti ed hanno, generalmente un basso valore di mercato.

Raffaella Cammarata, Architetto esperto di efficienza energetica, relatore di questo secondo seminario, illustrerà alla platea di Agenti immobiliari Fimaa, le ultime novità in materia di ristrutturazioni “a costo 0” grazie agli incentivi statali che offrono l’opportunità di trasformare le abitazioni e azzerare gli sprechi, aumentando il valore degli immobili. Ennio Maria Casamichele curerà l’intervento riguardante le opportunità di accesso al credito per le ristrutturazioni edilizie.

Moderatore sarà il padrone di casa, Vincenzo Torrisi, Presidente Fimaa Enna-Caltanissetta. Durante la mattinata, a conferma di quanto la Federazione ritenga importante la formazione continua per rendere gli agenti immobiliari sempre più specializzati, interverrà Santino Taverna, Presidente nazionale della FIMAA.

La Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari già dal 2009 In tutta Italia investe su seminari e corsi di aggiornamento finalizzati a fornire ai consulenti immobiliari, alta professionalità come vantaggio competitivo. I programmi Fimaa-CAMP con gli incontri formativi in presenza e Fimaa-FORMA con i webinar interattivi, sono frequentati e seguiti ogni anno da migliaia di partecipanti.

Per conoscere i servizi forniti da FIMAA Enna e CONFAPPI Enna, o per iscriversi alle attività di formazione-aggiornamento riservate Agenti immobiliari, contattare il referente di zona Vincenzo Torrisi al numero telefonico 0935 22053.