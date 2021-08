Enna: prosegue la vaccinazione di prossimità nei comuni della provincia

Il commissario ad acta per l’emergenza Covid in provincia di Enna Paola Pesce, nel sottolineare che “l’adesione alla campagna vaccinale e il raggiungimento di una soglia di elevata copertura rappresentano oggi l’unica arma per arginare il propagarsi della patologia da COVID 19”, ha predisposto l’agenda delle vaccinazioni prevedendo le dosi di richiamo e la prima dose per i non vaccinati, dai 12 anni in su, nei Comuni lontani dai centri vaccinali.

Domani, 1 settembre, gli operatori sanitari saranno a Valguarnera, a partire dalle ore 10, a Centuripe giovedì 2 settembre, a Troina venerdì 3 settembre e a Regalbuto giovedì 9 settembre.

“Nei Comuni di Agira, Barrafranca, Catenanuova e Pietraperzia – aggiunge Paola Pesce – abbiamo istituito sedi fisse per la vaccinazione, aperte da lunedì a venerdì. Nei Comuni di Barrafranca e Agira presso i poliambulatori dell’ASP, a Catenanuova presso l’Aula Multifunzionale del Comune e a Pietraperzia presso la scuola Toselli”.