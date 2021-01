Enna: prosegue la somministrazione dei vaccini

L’Asp di Enna comunica che continua speditamente la somministrazione della dose di richiamo per i vaccinati contro il Covid-19. Le categorie che hanno ricevuto la prima inoculazione sono, nel dettaglio, 1676 operatori sanitari, 90 tra Medici di Medicina Generale e Pediatri, 341 anziani in strutture di lungodegenza (Case di riposo e Residenze Sanitarie Assistite), 178 operatori delle strutture di lungodegenza, e 217 tra operatori attivi all’interno degli ospedali e altro personale individuato come target iniziale. Il totale dei vaccinati ad oggi assomma, quindi, a 2502 persone a cui si sta somministrando la seconda dose secondo il calendario di richiamo e su cui converge la massima priorità in questa fase.

In merito all’adesione del personale sanitario chiamato a vaccinarsi, la percentuale raggiunta è pari all’82% e crescerà con l’avvio futuro delle nuove vaccinazioni.

Anche presso le Case di Riposo e le RSA, ospiti e staff hanno aderito al momento in modo significativo e ha assunto valenza nazionale la testimonianza raccolta dalla troupe televisiva del TG2. Nel servizio andato in onda il 21 gennaio, sono state mostrate inizialmente le operazioni di somministrazione, presso il punto di vaccinazione dell’Ospedale Umberto I di Enna, della seconda dose ai componenti del gruppo di operatori sanitari vaccinati il 28 dicembre 2020.

Nello stesso reportage, è stato dedicato spazio all’esempio offerto dal dott. Alberto Murè, novantunenne, in passato Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Carlo Basilotta di Nicosia. Il dott. Murè, molto noto nella provincia di Enna, offre volontariamente sostegno agli anziani ospiti di una Casa di Riposo di Nicosia. Anche durante le operazioni di vaccinazione, ha offerto il proprio contributo come medico e ha sostenuto gli anziani ospiti nella scelta di vaccinarsi o meno con le argomentazioni scientifiche opportune, arrivando a vaccinare un’anziana signora di 104 anni. Un esempio forse unico in tutta Italia.