Enna: prosegue la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata

Continua la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. Stamattina nel mercato settimanale di Enna Alta i banchetti di Cgil e Uil e dei partiti ed associazioni che aderiscono al comitato per il referendum. Per la Uil presenti Mario La Rosa, componente della Segreteria Uil Sicilia e Area Vasta, e Paolo Campisi, presidente Adoc. Per la Cgil, il segretario territoriale Antonio Malaguarnera. Gli organizzatori hanno comunicato che sono state raccolte oltre 250 firme.

La prossima iniziativa pubblica ad Enna si terrà mercoledì sera al Sorseggio dalle 19 alle 22 promossa dal Circolo Arci Petra e giovedì ad Assoro in occasione della manifestazione “Pastasciutta Antifascista” promossa dalla Cgil Sicilia e dall’Anpi. E’ possibile firmare in tutte le sedi in provincia di Cgil e Uil e nelle sedi di tutte le altre associazioni e partiti che aderiscono al comitato.