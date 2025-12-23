Enna: prosegue la programmazione natalizia tra musica, gospel e teatro per bambini

PUBBLICITÀ

Continua ad Enna la programmazione natalizia con altri interessanti eventi e spettacoli fino all’Epifania, e divertimento anche per i più piccoli.

Di seguito i primi due appuntamenti al Teatro F. Neglia: nella serata di oggi, 23 dicembre, andrà in scena alle ore 20:30 lo spettacolo musicale della Compagnia ennese di canto popolare “I Zitani” dal titolo “Cantu e Cuntu la nascita do Signuri”, con brani siciliani sulle tradizioni popolari del Natale; la sera di S. Stefano, 26 dicembre, alle ore 20:30, dopo il successo ottenuto lo scorso Natale, torna l’evento “Candele in Musica – Tra Cinema e Minimalismo”, a cura degli artisti Giorgio Lilla (pianoforte), Antonio Milana (flauto), Vincenzo Fiamingo (chitarra) e Giuseppe Messineo (sound design e live electronics). Gli ingressi ai due eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Sabato 27 dicembre, presso la Chiesa di San Tommaso, si terrà alle 20:00 il concerto Gospel dei “Seeds Of Faith”, organizzato dalla Pro Loco con la collaborazione di Padre Salvatore e il Collegio dei Rettori delle Confraternite della città di Enna.

Tra gli eventi “EnNatale in Pro Loco”, ci sarà anche il pomeriggio di domenica 28 interamente dedicato ai bambini, con il teatro di burattini in chiave natalizia di Agata Cammarata, trucca-bimbi, merenda e altri giochi, dalle ore 17:00 presso i locali del Circolo Pro Loco (Palazzo Grimaldi). La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria al 3401482641.

Ilenia Giordano