Enna: prosegue la campagna di vaccinazione di prossimità

Prosegue senza interruzioni la campagna di vaccinazione di prossimità nei Comuni della provincia ennese (più Capizzi) lontani dai Centri Vaccinali COVID.

Dal 12 al 14 luglio 2021, il report è di 1224 dosi somministrate dai vaccinatori dell’ASP di Enna in otto Comuni. Le prime dosi somministrate sono state 935 pari al 76,4% del totale vaccini somministrati.

Martedì 13 luglio a Catenanuova sono state somministrati 78 vaccini, di cui 26 prime dosi e 52 richiami; a Pietraperzia 173 prime dosi su 174 in totale. Il giorno seguente, 14 luglio, a Regalbuto, le prime dosi sono state 186 su 240 vaccini somministrati; a Valguarnera, 81 su 84 dosi in totale e, infine, a Villarosa, i vaccini somministrati sono stati 96, tutte prime dosi. Nel primo giorno, lunedì 12 luglio, a Centuripe, le dosi somministrate sono state 288, di cui 83 seconde dosi e 205 prime dosi; ad Agira sono state 19 le seconde dosi, 8 le monodosi e 123 prime dosi e, nel Comune di Capizzi, i vaccini somministrati in totale sono stati 114, di cui 69 seconde dosi.

Al fine di aumentare la copertura vaccinale e superare le criticità legate alla difficoltà nel raggiungere gli hub vaccinali, proseguiranno fino a sabato 17 luglio 2021 le vaccinazioni dei cittadini, dai 12 anni di età compiuti, nei Comuni della Provincia di Enna dove non ci sono centri vaccinali.