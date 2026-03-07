Enna: prosegue il progetto “Differenze 2.0” all’IIS Lincoln

PUBBLICITÀ

Prevenire la violenza e smontare gli stereotipi, partendo dalle situazioni reali che i ragazzi e le ragazze vivono ogni giorno. Questo il chiaro obiettivo su cui si continua a lavorare nel progetto Differenze 2.0 promosso dall’Uisp e che sta coinvolgendo studenti e studentesse dell’IIS Lincoln di Enna. Un lavoro che continua senza soluzione di continuità tra aula, palestra e con smartphone, videocamera.

Nella settimana appena conclusa lo staff e studentesse e studenti hanno alternato momenti di confronto in classe e attività motorie, usando lo sport come strumento educativo: ascolto, regole condivise, rispetto dei ruoli, spazio per tutti. Si è lavorati per il flash mob dell’8 marzo facendo riferimento all’incontro delle scorse settimane di studentesse e studenti con le esperte dell’associazione Lyr (Live Your Raimbow) che hanno parlato di violenza digitale.

Si è partiti da una scena quotidiana: una “chat” che sembra normale. Perché è spesso lì che nasce il problema: quando il controllo si traveste da attenzione, quando le parole diventano pressione, quando la libertà dell’altra persona viene messa in discussione.

Con lo sport e le attività motorie si continua a lavorare su relazioni più sane: rispetto, fiducia, inclusione, linguaggio non sessista e decostruzione degli stereotipi. Non teoria: esperienza concreta, fatta di ruoli, ascolto e confronto. E si è anche parlato anche di consapevolezza digitale, perché le parole e i comportamenti contano tanto dal vivo quanto online.

Il progetto, fanno sapere i promotori, proseguirà con altre iniziative.