Enna, prosegue il Cineforum “Opere Prime”: due nuovi appuntamenti il 23 e 30 ottobre

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Prosegue a Enna, presso l’associazione C4C Progetto Magma in via Roma 105, il Cineforum “Opere Prime”, rassegna dedicata al cinema e all’arte. Dopo il primo appuntamento già svolto, restano in programma altre due serate, entrambe con inizio alle 21.

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Venerdì 23 ottobre sarà proiettato “500 giorni insieme” di Marc Webb, mentre venerdì 30 ottobre la rassegna si concluderà con “Rushmore” di Wes Anderson. Il ciclo ha preso il via venerdì scorso con la proiezione di “Paura e desiderio” di Stanley Kubrick.

Gli appuntamenti rientrano nella campagna di tesseramento 2026/2027 e sono riservati ai soci. Sarà comunque possibile tesserarsi direttamente in loco prima delle proiezioni.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla sede di via Roma 105 a Enna o contattare il numero 339 6287786.