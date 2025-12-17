Enna: prosegue il calendario di EnNatale in Pro Loco

PUBBLICITÀ

Grande partecipazione di pubblico domenica scorsa nella chiesa di San Giuseppe a Enna per “Lu Cunti di Natali”, il racconto della nascita di Gesù messo in scena dal cantastorie siciliano Carlo Barbera.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Collegio dei Rettori delle Confraternite Ennesi e il Libero Consorzio Comunale di Enna, ed è inserito nel cartellone di iniziative “EnNatale in Pro Loco 2025”, promosso dalla Pro Loco di Enna.

Il calendario natalizio della Pro Loco prosegue con nuove iniziative dedicate a grandi e piccoli. Venerdì 19 dicembre, nei locali della Pro Loco in via Marchese Mario Grimaldi 8, è in programma una tombolata natalizia, pensata come momento di incontro e convivialità tra numeri, risate e panettone.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, la sede della Pro Loco si trasformerà invece nella “Casa di Babbo Natale”, con l’arrivo di Babbo Natale e del suo elfo. I bambini potranno scrivere la tradizionale letterina, scattare una foto ricordo e vivere un momento di festa. Grazie alla collaborazione con il fotografo Piernunzio Casano, le fotografie potranno diventare un calendario personalizzato.

Per gli eventi che si svolgeranno all’interno del circolo della Pro Loco è consigliata la prenotazione al numero 340 1482641.