Enna: prosegue il calendario del Natale tra musica, acrobazie e notte bianca

PUBBLICITÀ

Dopo gli eventi dei giorni scorsi, tra cui il passaggio ieri della Fiamma olimpica, il calendario natalizio 2025 continua ad Enna con ancora tante e interessanti iniziative.

PUBBLICITÀ

Dal 18 al 23 dicembre, le tre “Case del Natale” accoglieranno i cittadini in un percorso fatto di profumi, sapori, arte e cultura (centro storico, piazza Bovio).

PUBBLICITÀ

Il 19 dicembre, sarà aperta ai bambini anche la Casa di Babbo Natale, a Fundrisi, e potranno inoltre partecipare allo spettacolo e ai laboratori creativi della maestra Agata Cammarata, a partire dalle 18:00. Dalla stessa ora, musica itinerante in giro per il centro con il gruppo folk “I Faiddri”, e la presentazione all’Hennaion (piazza San Domenico, 2) del romanzo “Gli amanti della luce” di Elena Pirrera, una storia d’amore tra simboli, psicologia, filosofia e mito, che esplora la promessa invisibile fra due anime destinate ad incontrarsi. Leggerà l’attrice Patrizia Fazzi.

Sabato 20 dicembre, presso la Chiesa di S. Michele, si terrà alle 17:00 un concerto a cura del Coro Polifonico dell’associazione culturale e musicale “Harmònia Ensemble”; alle ore 17:30, verrà inaugurato il Presepe Vivente, con la direzione artistica di Luca Manuli, che sarà aperto al pubblico nei locali dell’Urban Center (ex Convento dei Cappuccini), anche giorno 21 (17:00-22:00). Prenotazioni al 3473326110; alle ore 20:00, in piazza Umberto I, si esibiranno, per la prima volta ad Enna, gli Oscreen Maniac con lo spettacolo acrobatico e ricco di effetti speciali “Wanted 2.0”; dalle 21:00, con il patrocinio del Comune, nel centro storico avrà inizio anche la “Notte Bianca di Natale”, con musica, street food, shopping e spettacoli per tutti.

Ilenia Giordano