Enna: prosegue al Lincoln il progetto “Differenze 2.0”

Parlare di differenze di genere prendendo come esempio la disciplina sportiva dove probabilmente “pesa” ancora oggi più che in altre, ovvero il calcio. È stato questo il tema affrontato dal laboratorio creativo che ha aperto la terza settimana di incontri del progetto Differenze 2.0, promosso dall’Uisp ed in svolgimento all’Istituto di istruzione superiore Abramo Lincoln di Enna.

Con i due professionisti Biagio Virlinzi e Vincenzo Scuderi, studenti e studentesse hanno conosciuto una particolare storia che può dare perfettamente l’idea delle tematiche da affrontare: quella dell’arbitra di calcio francese Stéphanie Frappart, la prima donna a fischiare in un campionato del mondo maschile, nel 2022 in Qatar.

«Una “notizia” – spiega l’Uisp – che ha fatto molto “rumore”, anche se poi, a pensarci, non si comprende il perché. O meglio, lo si comprende dal fatto che ancora oggi il calcio è uno sport molto maschilista».

Nel calcio si traduce spesso in due equazioni automatiche: “calcio = sport maschile”, “arbitri = uomini”.

A ragazze e ragazzi è stata posta la domanda: “Come vi sentireste se ad arbitrare una vostra partita fosse una donna?”. E nel confronto in aula, invece, è successo qualcosa che ha dato una scossa positiva. La risposta è stata netta, e per nulla scontata: indifferenza totale.

Non perché “non importi”, ma perché il punto, per loro, è stato un altro: “ciò che conta è la competenza. La conoscenza del regolamento, la capacità di applicarlo con correttezza, la lucidità nelle decisioni. Non il genere”.

Ed è qui che il laboratorio ha centrato un obiettivo fondamentale del progetto: “far emergere gli stereotipi per poterli smontare, senza prediche e senza ‘lezioni dall’alto’, ma attraverso lo sport come esperienza concreta, quotidiana, che parla la lingua dei giovani”.

E i comportamenti, nello sport come nella vita, possono diventare esclusione, discriminazione, violenza (anche “leggera”, quella fatta di battute, etichette, giudizi rapidi).

Vale la pena fermarsi un attimo su questo: perché lo stesso errore non pesa allo stesso modo?

«Se sbaglia un arbitro uomo – spiegano i promotori del progetto – il giudizio resta lì, su di lui: “è scarso”. Se sbaglia una donna, invece, troppo spesso l’errore diventa un’etichetta più grande di lei: “le donne non sono adatte. È una differenza sottile ma enorme: nel primo caso si giudica la persona, nel secondo si mette in discussione un intero genere. E questo meccanismo, quando si ripete, alimenta una cultura ingiusta: quella in cui alcune persone devono “dimostrare il doppio” solo per essere considerate allo stesso livello. E la figura di Frappart ci aiuta anche a capire cosa significa essere “la prima”, ovvero portare addosso aspettative, pressione, occhi puntati, giudizi pronti. Ma vuol dire anche aprire una porta: perché una “prima volta” può diventare, un giorno, normalità».

Il messaggio che i ragazzi si portano a casa è semplice e potente: “rispetto prima di tutto, regole e competenza come misura reale del valore, linguaggio non sessista e relazioni più paritarie, sport come spazio educativo dove imparare a stare insieme senza schiacciare nessuno”.

Il progetto Differenze 2.0 continuerà anche la prossima settimana con altri due appuntamenti.