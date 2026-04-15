Enna: prorogata fino al 30 aprile l’accensione degli impianti termici nelle scuole

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Il sindaco di Enna ha firmato l’ordinanza n. 21 del 15 aprile 2026 con cui viene prorogato fino al 30 aprile il periodo di esercizio degli impianti termici nei soli edifici scolastici del territorio comunale. La decisione è stata adottata in deroga ai termini ordinari previsti dalla normativa nazionale e riguarda esclusivamente le scuole, con un limite massimo di 7 ore giornaliere e una temperatura ambiente fissata a 20 gradi.

Il provvedimento tiene conto delle condizioni climatiche del territorio ennese, classificato in zona climatica E, e delle previsioni meteo per il periodo compreso tra il 16 e il 27 aprile, con temperature previste tra 7 e 20 gradi.

L’ordinanza precisa infine che gli impianti potranno essere spenti in anticipo in caso di aumento stabile delle temperature.