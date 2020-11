Enna: pronto il piano di investimenti per sistemare strade e scuole

Così come previsto dal decreto interassessoriale n° 150 del 10 giugno 2020 il Libero Consorzio Comunale di Enna ha inviato, nei tempi richiesti, all’assessorato regionale alle Autonomie Locali, e per conoscenza agli assessorati alle Infrastrutture e alla Pubblica Istruzione, il piano dettagliato degli interventi da realizzare nel quinquennio 2021/2025 relativamente alla sistemazione delle strade e delle scuole di competenza provinciale.

Il programma, che porta la firma del Commissario Straordinario Girolamo di Fazio, prevede un investimento complessivo di circa 29 milioni di euro, di provenienza regionale, di cui 19 milioni circa serviranno per otto progetti sulla viabilità e quasi 10 milioni per 13 interventi nelle scuole.

All’interno di ciascun progetto è inserito il cronoprogramma con le date di inizio dei procedimenti e la data stimata per il collaudo dell’opera da realizzare.

“Si tratta comunque solo di uno stralcio dei progetti che questo Libero Consorzio metterà in cantiere in tutto il territorio provinciale – commenta Di Fazio -. In settimana, infatti, delibereremo anche il piano triennale delle opere pubbliche, non più il libro dei sogni ma una programmazione concreta e puntuale che riguarderà tutto il territorio grazie anche alle risorse che si libereranno nel bilancio e agli avanzi di amministrazione. Somme che si consentiranno di lavorare o meglio di correre”.

Di seguito il piano.

Viabilità

Annualità 2021

Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 21 Agira – Stazione Raddusa dell’importo di € 1.800.000,00

Rilievi ed analisi della rete stradale del L.C.C. di Enna anche in attuazione del d.to lgs. 285/92 dell’importo di € 200.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 18 Agira – Nicosia dell’importo di € 1.876.609,02

Annualità 2022

Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 18 Agira – Nicosia dell’importo di € 2.000.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 19 B° SS 117 – Villadoro dell’importo di € 1.876.609,02

Annualità 2023

Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 1 Enna – Enna Bassa, della S.P. n. 3 B° Misericordia – Scalo Enna, della S.P. n. 103 ex SR 3: Stradella di servizio Autodromo di Pergusa e della S.P. n. 130 ex SB 15: Bruchito – Zagaria, dell’importo di € 3.876.609,02

Annualità 2024

Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 12b Bivio Diga Olivo (torr. Polino) – Bivio Catena, della S.P. n. 15b Bivio Usignolo – Bivio Sitica, della S.P. n. 49 Bivio Catena – Bivio Friddani, della S.P. n. 78 Bivio Ramata – Bivio Rastrello, della S.P. n. 113 SR 13/a Barrafranca – SP 10 e della S.P. n. 128 SB 13 Sitica – Bolsi (Pupazzo B° Mazzarino), dell’importo di € 3.876.609,02

Annualità 2025

Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n. 12a Bivio Madonna Noce – Bivio Diga Olivo (torr. Polino), della S.P. n. 15° Piazza Armerina – Bivio Usignolo, della S.P. n. 36 Bivio Usignolo – Passo Mastro Diego, della S.P. n. 65 Bivio SS 117 bis – Sortavilla Soprano – Conf. Prov. CT, della S.P. n. 89a Rabutano – Indirizzo e della S.P. n. 125 SB 10 Geracello – Ramursura – S. Antonio, dell’importo di € 3.876.609,02

Scuole

Annualità 2021

Lavori urgenti di messa in sicurezza della scarpata di pertinenza dell’edificio I.I.S. “Fedele”: sede di Gagliano Castelferrato € 180.000,00

Lavori urgenti di messa in sicurezza della scarpata di pertinenza del Liceo Classico “F.lli Testa” di Nicosia € 200.000,00

Intervento di riqualificazione e di manutenzione per la messa in sicurezza degli impianti a seguito dell’avvenuto adeguamento sismico dell’I.I.S. Majorana di Piazza Armerina €1.075.241,25

Lavori urgenti di messa in sicurezza del muro dissestato di pertinenza del plesso “B. Giuliano” di Piazza Armerina € 515.000,00.

Annualità 2022

Lavori di completamento dell’adeguamento sismico e di riqualificazione di due corpi strutturali, auditorium e palestra, dell’I.I.S. F.lli Testa di Nicosia: sede del Liceo Scientifico € 1.970.241,25

Annualità 2023

Intervento di adeguamento e/o miglioramento sismico dell’edificio sede del dell’Istituto Magistrale di Agira 1.500.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria per l’ottenimento della certificazione antincendio e per il miglioramento dell’efficientamento energetico del Liceo Classico di Nicosia € 290.241,25

Verifiche di vulnerabilità sismica dell’edificio sede del Liceo Classico di Nicosia, dell’ex Linguistico di Enna e dell’Istituto Professionale di Centuripe per un importo complessivo di 180 mila euro

Annualità 2024

Intervento di adeguamento e miglioramento sismico dell’edificio sede dell’ITCG di Regalbuto: I Stralcio € 1.970.241,25

Annualità 2025

Intervento di adeguamento e/o miglioramento sismico dell’edificio sede dell’ITCG di Regalbuto: II Stralcio € 1.230.000,00

Intervento di manutenzione straordinaria per l’adeguamento impiantistico della sede dell’Istituto ex Boris Giuliano di Piazza Armerina 740.241,25.​