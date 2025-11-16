Enna, pronto il Medicampus Proserpina a Pergusa: l’11 dicembre l’inaugurazione

PUBBLICITÀ

Il Fondo Proserpina annuncia con soddisfazione l’imminente inaugurazione del Medicampus Proserpina, il nuovo e moderno complesso universitario e residenziale realizzato a Pergusa, destinato a diventare un punto di riferimento strategico per la didattica e la ricerca nel Sud Italia.

L’evento ufficiale si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 10:00, sancendo l’avvio delle attività in via Fratelli d’Antoni n. 3. La struttura, che unisce spazi didattici all’avanguardia e accoglienza studentesca di alto livello, è la risposta concreta alla necessità di potenziare la filiera educativa e di attrarre talenti nel territorio ennese, in particolare nell’ambito della Facoltà di Medicina dell’Università Dunarea de Jos di Galati (RO).

“Il Medicampus Proserpina non è solo un edificio, è la realizzazione di una visione strategica per l’intero ecosistema formativo. Abbiamo creato un polo integrato dove innovazione, servizi e vita accademica si fondono, proiettando Enna e la Sicilia verso un ruolo di primo piano nel panorama della formazione sanitaria nazionale e internazionale.” dichiara Vladimiro Crisafulli, Amministratore Unico del Fondo Proserpina.

L’inaugurazione si aprirà con la cerimonia ufficiale e il taglio del nastro, cui seguirà una conferenza istituzionale con la partecipazione, tra gli atri, delle figure chiave del progetto e del mondo accademico. Tra i relatori attesi: Dott. Maximiliano Crisafulli, Direttore generale Fondo Proserpina; Prof. Ing. Abil Marianne Barbu, Rettore dell’Università degli Studi Dunarea de Jos; Prof. Cataldo Salerno, Presidente dell’Università degli Studi di Enna Kore; Vladimiro Crisafulli, Amministratore unico del Fondo Proserpina.

La giornata si concluderà con la cerimonia di conferimento degli attestati di laurea agli studenti dell’estensione didattica di Enna della facoltà di Medicina dell’Università Dunarea de Jos, classe 2024–2025.