Enna: “Pronti per lavorare” alla Formasec, la formazione incontra imprese ed enti

Il prossimo giovedì 13 marzo, alle ore 17, nella sede di Enna della società di formazione Formasec Srl, si svolgerà l’evento “Pronti per lavorare” dove alcuni partecipanti ai corsi di formazione, finanziati dalla Regione Sicilia e conclusi nelle precedenti settimane, si presenteranno ad un pubblico di imprenditori locali e rappresentanti di enti ed organizzazioni pubbliche.

Perché questo evento?

“Nella maggior parte dei casi i partecipanti ai corsi non riescono a promuovere le competenze acquisite e le attività svolte in occasione dello stage realizzato. Spesso questo patrimonio di esperienze e conoscenze ricade nell’oblio e non trova interazione con il sistema economico e lavorativo – illustra il presidente ing. Secondo Martino – riducendo l’impatto della formazione e gli obiettivi per cui il corso è stato realizzato. Ecco perché vogliamo creare un evento di confronto con imprenditori e rappresentanti di enti locali, affinché possano crearsi dei punti di contatto per facilitare l’incontro tra domanda/offerta di lavoro e soprattutto per generare una interazione tra competenze e sistema aziende al fine di accrescere il contesto di cultura imprenditoriale e di lavoro”.

Gli interventi dei partecipanti ai due corsi conclusi in Formasec Srl saranno orientati ad illustrare l’esperienza degli stage, i risultati di alcune attività di ricerca sulla formazione svolti nel territorio regionale e costituiranno un palcoscenico utile per il confronto con gli imprenditori, con l’interesse ad aprire temi sullo sviluppo del territorio, sulle competenze in ingresso e sulla formazione qualificata delle risorse umane.

“Riteniamo importante strutturare questo confronto con le aziende e gli enti locali – dichiara Maurizio Sapienza, coordinatore Formasec ad Enna – per lavorare in sinergia al fine di ridurre i gap di competenze tra formazione e sistema aziendale. Vogliamo essere strumento operativo e link per avvicinare i nostri corsisti con gli imprenditori locali e offrire servizi qualificati alle aziende del territorio e agli enti locali per lo sviluppo economico e la qualificazione di nuovi lavoratori”. Formasec Srl è un ente accreditato alla formazione Regione Sicilia ed opera in sinergia con altri enti locali sia nel progetto G.O.L. sia negli ambiti della formazione professionale con l’obiettivo di formare risorse con competenze utili e qualificate per l’inserimento lavorativo. Formasec Srl fa parte del Network GTC, una rete di imprese che opera a livello nazionale nella formazione aziendale, nel settore informatico, nei servizi e nei finanziamenti per le aziende.