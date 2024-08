Enna: promozione di sport e salute, riconoscimento alla Dott.ssa Tiziana Di Leo

PUBBLICITÀ

Durante un evento all’insegna della celebrazione dello sport e della salute la Dott.ssa Tiziana Di Leo, fisiatra presso l’Ospedale Umberto I, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Novalba Academy. Il premio, consegnato durante una cerimonia svoltasi a Marina di Palma, non rappresenta solo un tributo al lavoro e alla dedizione della Dott.ssa Di Leo, ma anche un importante messaggio di promozione della salute attraverso l’attività fisica.

La Dott.ssa Di Leo, figura di spicco all’interno dell’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione dell’Ospedale Umberto I di Enna, è da anni impegnata nella cura e nel miglioramento delle condizioni di salute dei suoi pazienti, operando con un approccio che va oltre il trattamento clinico. La sua dedizione è evidente non solo nell’attività ambulatoriale, ma anche nel ruolo cruciale che svolge nell’ambito della prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche. In particolare, il suo impegno nell’ambulatorio della scoliosi, in collaborazione con la Medicina Scolastica, testimonia un forte legame tra assistenza sanitaria e comunità locale.

Il premio conferito dalla Novalba Academy non è solo un riconoscimento individuale, ma anche un simbolo dell’importanza della prevenzione nella vita quotidiana. L’attività fisica, come più volte sottolineato dalla Dott.ssa Di Leo, è un pilastro fondamentale per ridurre l’incidenza di patologie croniche e per migliorare la salute del sistema muscolo-scheletrico.

“Sono orgoglioso che la Dott.ssa Di Leo, con la vittoria di questo premio, sia portatrice di un messaggio di salute anche fuori dal reparto” ha dichiarato il Prof. Francesco Pegreffi, alla guida dell’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione.

Le parole del professore evidenziano come il lavoro della Dott.ssa Di Leo non si limiti ai confini dell’ospedale, ma si estenda al tessuto sociale, influenzando positivamente le abitudini quotidiane dei cittadini.

La Dott.ssa Di Leo, visibilmente emozionata, ha dedicato il premio ai suoi colleghi e soprattutto ai pazienti: “Dedico questo premio non solo ai colleghi, ma soprattutto ai miei pazienti, ai quali dobbiamo dare un esempio concreto di applicazione dell’attività motoria come strumento di prevenzione”.

Queste parole risuonano come un invito a considerare lo sport non solo come un’attività ricreativa, ma come un vero e proprio alleato nella lotta contro le malattie croniche.

“Il valore dell’attività fisica come strumento di prevenzione è un concetto centrale nella missione della Dott.ssa Di Leo e dell’intero reparto di Recupero e Riabilitazione dell’Ospedale Umberto I – prosegue il Prof. Pegreffi -. Qui, ogni giorno, si lavora non solo per riabilitare i pazienti siciliani, ma anche per promuovere le linee guida dell’ASP e del suo lungimirante Direttore Generale, il Dott. Mario Zappia, che pone al centro della propria visione strategica anche la prevenzione delle patologie prima che diventino croniche”.

In un’epoca in cui lo sport insegna a lavorare in squadra, la sinergia tra professionisti (medici, fisioterapisti, infermieri, oss e personale amministrativo) può fare la differenza nella salute dei cittadini.