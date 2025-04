Enna: promozione dei valori umani, riparte il progetto Aves

PUBBLICITÀ

Parte ad Enna la nuova edizione del progetto promosso da Aves (Associazione Volontariato per l’Educazione alla Solidarietà) che si occupa di educazione ai valori universali e di prevenzione del disagio giovanile, in collaborazione con Metamorfosi (associazione di Enna che si occupa di sviluppo del potenziale umano per giovani e adulti).

Il progetto, destinato alle scuole primarie, secondarie e superiori, ha trovato i favori della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” Marinella Adamo, che ha dato il via a proseguire lungo la traccia che già l’anno scorso ha avuto un impatto positivo sia sui ragazzi della scuola elementare che della media, nonché sugli insegnanti e sui genitori coinvolti.

Al coordinatore del progetto Tonino Palma chiediamo qualche dettaglio in più su questa iniziativa: “L’iniziativa è promossa da due associazioni che ormai da oltre vent’anni in Italia e da qualche anno anche in Sicilia si occupano della diffusione della cultura della solidarietà e del pieno sviluppo della persona umana e nello specifico si occupano di diffondere nelle scuole l’educazione ai 5 valori: amore, verità, pace, rettitudine e non violenza. Aves – continua Palma – è un’associazione di volontari, accreditata presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per la formazione di giovani, insegnanti e nuovi formatori che intendono apprendere il metodo delle storie interattive ideato da Francesco Polenghi, per fare emergere la fiducia in sé stessi attraverso il risveglio dei valori universali. Applicando le cinque tecniche (canto, racconto di storia interattiva, viaggio immaginario guidato, citazione finale e attività di gruppo) i ragazzi imparano a manifestare apertamente e liberamente le loro emozioni, a riflettere su se stessi, a potenziare la capacità di ascolto e comprensione dell’altro, a conoscere meglio le dinamiche della comunicazione efficace, a migliorare le relazioni attraverso una maggiore apertura al dialogo e al confronto, ad accogliere e rispettare le diversità, superando qualsiasi forma di pregiudizio e di discriminazione, imparano soprattutto a relazionarsi e ad agire in maniera non violenta e consapevole, a potenziare la capacità di risolvere positivamente i conflitti imparando a cooperare meglio e a coltivare i valori umani”.

Chiediamo alla dirigente scolastica Marinella Adamo quale è stata la spinta che l’ha portata ad aderire a questo progetto: “Ho trovato interessante ed innovativa questa proposta didattica perché basata su un metodo interattivo, creativo e flessibile, di tipo esperienziale. Gli alunni, gli insegnanti e i genitori che hanno avuto modo di partecipare a questa esperienza hanno toccato con mano quali possono essere i disagi e le difficoltà che si trovano ad affrontare i ragazzi nella società di oggi, ma soprattutto a constatare come, attraverso una opportuna metodologia, sia possibile far emergere da loro stessi, in maniera spontanea, le potenzialità, le qualità, i talenti e i valori di cui i ragazzi sono portatori e che spesso la disattenzione dei ‘grandi’ non riesce a far emergere adeguatamente. Inoltre, i numerosi riconoscimenti ottenuti da Aves, come il premio Rocco Chinnici per la legalità, per me sono stati un biglietto da visita importante e un attestato di merito anche nel campo della prevenzione di fattori di disagio e di rischio, a cui i giovani possono essere esposti”.

Conclude Palma: “Il nostro obiettivo principale, favorendo le relazioni interpersonali, stimolando la creatività e la spontaneità, promuovendo il gioco di ruoli, è quello favorire la crescita di soggetti consapevoli, autonomi e capaci di operare scelte responsabili. Tutti gli istituti scolastici, gli enti e le associazioni possono chiedere di aderire al progetto mettendosi in contatto con noi tramite i numeri 3351706116 e 3501511631”.