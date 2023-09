Enna: promozione attività motoria, passeggiata di gruppo per le vie della città

PUBBLICITÀ

“Camminare fa bene, scoprire è bello, facciamolo assieme”. E’ lo slogan dell’iniziativa organizzata dall’Azienda Sanitaria Provinciale, dal Comune di Enna e dall’A.S.D. Atletica Enna per promuovere l’attività motoria.

La passeggiata di gruppo per le vie della città di Enna si terrà sabato 23 settembre con raduno alle ore 17 presso il Castello di Lombardia. La Pro Loco della città offrirà il supporto di una propria guida. L’evento avrà anche una rilevanza culturale perché, percorrendo le vie più suggestive della città, saranno visitati luoghi storici e monumenti, tra cui il Museo del Mito, per poi concludere il cammino tornando presso il Castello di Lombardia.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in sinergia con enti e associazioni, è impegnata a promuovere l’attività motoria in tutte le fasce di età presso aeree verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e facilmente accessibili, come indicato dal Piano Regionale di Prevenzione 2022-2025.

“Camminare è un’attività fisica facile da svolgere – evidenzia la responsabile dell’educazione e promozione della salute, dr.ssa Eleonora Caramanna – si può farla sempre e ovunque, anche senza attrezzature specifiche. Modificare le proprie abitudini, introducendo il cammino quotidiano, può avere un grande impatto per il benessere psicofisico a ogni età. Invitiamo chiunque all’evento per camminare e riscoprire assieme la città nei dettagli della bellezza paesaggistica che possono essere colti solo a piedi”.