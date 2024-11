Enna: progetto umanitario in Etiopia per l’Associazione Luciano Lama

PUBBLICITÀ

Per l’Associazione Luciano Lama ODV si apre un’altra frontiera di interventi umanitari in Africa. Dopo l’intervento nei campi profughi in Saharawi in Algeria, in Africa Settentrionale, adesso la sua opera umanitaria si sposterà in quella Orientale, quasi nel Corno d’Africa, precisamene in Etiopia ed ancora nello specifico nello Stato Regionale dell’Oromia. Il progetto è finanziato con l’Otto per Mille Irpef a diretta gestione statale anno 2023 – categoria Fame nel mondo. L’associazione Luciano Lama nel progetto è capofila, e Cisp Etiopia partner in loco.

Il titolo dell’iniziativa è “Assistenza umanitaria a favore di gruppi vulnerabili e lotta alla fame nello Stato regionale dell’Oromia”. Il progetto sarà volto a promuovere l’adozione di tecniche agricole sostenibili e l’ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per aumentare la produttività agricola e la resilienza delle comunità più vulnerabili del Distretto di Mieso nella Zona del Western Hararghe, con particolare attenzione alle donne e ai giovani.

“L’approvazione di questo ennesimo progetto in Africa dimostra che la Associazione Luciano Lama è ormai una ONG riconosciuta e accreditata in grado di operare in tutte le aree del mondo dove c’è bisogno di aiuto e solidarietà – commenta il presidente dell’associazione Michele Sabatino – trent’anni fa abbiamo iniziato in Bosnia adesso siamo presenti in numerosi Paesi: Algeria, Tunisia, Etiopia e ancora altri speriamo di aggiungere. Un successo che si appartiene uomini e donne che danno un contributo di solidarietà e di amore”.