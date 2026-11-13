Enna, progetto «Scuole digitali»: fibra ottica e sistemi di sicurezza informatica per gli istituti scolastici

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I plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado lasceranno le vecchie linee in rame per passare alla fibra ottica, con una rete più sicura e una telefonia moderna. È l’obiettivo del progetto “Scuole digitali”, presentato al Comune dall’assessore alla Pubblica istruzione, Marinella Adamo, e dall’ingegnere Enzo Asaro, responsabile della Transizione digitale dell’Area 2. All’incontro hanno partecipato dirigenti scolastici, animatori digitali e direttori amministrativi, tutti molto attenti alla sicurezza degli alunni e dei dati sensibili che le scuole trattano quotidianamente. Presente anche l’assessore con delega alla Transizione digitale, Lillo Colaleo.

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Il progetto nasce dall’analisi delle criticità riscontrate nelle scuole. Oggi gli istituti utilizzano linee in rame fornite da Fastweb e collegamenti ADSL separati per ogni sede, mentre lo scambio di dati avviene tramite sistemi di tunneling standard, di per sé poco sicuri. Un assetto esposto a gravi vulnerabilità informatiche e non conforme alle direttive dell’Agenzia per l’Italia digitale sulla transizione digitale della pubblica amministrazione.

La nuova infrastruttura prevede il passaggio alla connettività FTTH o FTTC di TIM Premium Business. Nella sede principale sarà installato un sistema firewall e proxy centralizzato, che proteggerà la navigazione web di tutti i plessi e bloccherà gli accessi non autorizzati. Telefonia VoIP e dati interni viaggeranno all’interno di una rete privata, chiusa e protetta.

Il carattere innovativo dell’intervento sta nella sua impostazione unitaria: un unico modello di rete per tutti i plessi, gestito in modo centralizzato. Per le scuole è un’opportunità concreta. Il passaggio, inoltre, non comporterà disagi: le linee in rame saranno disattivate senza interrompere il servizio scolastico e tutti i numeri di telefono attivi saranno trasferiti sul nuovo sistema.

“Con questo progetto le nostre scuole avranno reti più sicure e connessioni più veloci – ha dichiarato l’assessore Marinella Adamo –. Il Comune di Enna accompagnerà gli istituti in una transizione digitale verso un sistema più performante ed efficace. Siamo grati all’ingegnere Enzo Asaro e a tutto lo staff del settore informatico del Comune di Enna: è stato svolto un ottimo lavoro”.

Dopo i falsi allarmi bomba dei giorni scorsi, che hanno colpito le scuole di tutta Italia, il commento di Marinella Adamo, dirigente scolastica oltre che assessore all’Istruzione: “In merito a ciò che è accaduto in questi giorni, e che ha coinvolto anche le comunità ennesi, penso che servano prudenza, buon senso e un potenziamento della cybersicurezza. Le scuole devono potersi attrezzare contro gli attacchi informatici, evitando il dilagare della disinformazione e la diffusione del panico, sia tra i bambini sia tra i genitori. Non possiamo permettere che i nostri alunni vivano a scuola un senso di smarrimento e di instabilità”.