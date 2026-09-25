Enna, progetto per coinvolgere 10 over 65 in attività di volontariato

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La popolazione anziana è in aumento e, soprattutto nei piccoli centri, temi come lo spopolamento e la solitudine assumono una crescente rilevanza sociale. In questo contesto si inserisce il progetto promosso dalla cooperativa sociale So.Le di Enna, rivolto a 10 persone over 65 e finalizzato al loro coinvolgimento in attività di volontariato.

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L’iniziativa, già finanziata dalla Regione Siciliana, prevede la partecipazione degli anziani ad attività pensate per favorire la socializzazione, la partecipazione alla vita della comunità e l’impiego del tempo libero in ambiti di utilità sociale. Il progetto vede la partnership del Libero Consorzio Comunale di Enna e l’adesione del consorzio Mare Sol, di Casartigiani, del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Enna e dell’Avis comunale di Enna.

“Dopo un periodo di formazione e di orientamento – spiega la presidente della Cooperativa sociale So.Le Paola Silvano – il gruppo di 10 volontari che hanno superato i 65 anni di età saranno impiegati all’interno del centro di aggregazione per disabili mentali del consorzio Mare Sol di Enna in cui è attivo un laboratorio di artigianato artistico ma anche in altre realtà come l’Avis e il centro sportivo”.

Molto spazio sarà rivolto alla formazione che tratterà diversi ambiti dalle buone prassi del volontariato, alla promozione del benessere all’uso corretto delle tecnologie digitali e allo stile di vita sano.

“L’obiettivo – continua Paola Silvano – sarà quello di orientare gli aspiranti volontari nella scelta delle attività più adatte alle loro capacità”.

In occasione della giornata mondiale della salute mentale sabato 10 ottobre il centro Mare Sol aprirà le porte per fare conoscere le attività svolte e in quella occasione i volontari faranno da cicerone. Il progetto si svolgerà in sei mesi con due incontri settimanali nei diversi centri di aggregazione.

“Come Libero Consorzio Comunale di Enna – ha dichiarato il presidente Piero Capizzi – riteniamo fondamentale sostenere e valorizzare queste iniziative. Il volontariato degli anziani non deve essere considerato soltanto come una forma di assistenza agli altri, ma come una componente preziosa della vita della comunità e un’espressione concreta di cittadinanza attiva. Investire nel volontariato significa creare occasioni di incontro, contrastare l’isolamento sociale e rafforzare i legami tra le persone. Gli over 65 hanno ancora molto da offrire e, attraverso il loro impegno, possono continuare a essere protagonisti della crescita del nostro territorio. Il nostro auspicio è che sempre più iniziative favoriscano l’incontro tra generazioni e permettano alle competenze e alle esperienze degli anziani di diventare patrimonio condiviso della comunità ennese”.