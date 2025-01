Enna: progetto “Naturalmente insieme… Nessuno escluso”, convegno inaugurale alla Sala Cerere

PUBBLICITÀ

Venerdì alle ore 17:30, nella sala Cerere di Enna, si svolgerà il convegno inaugurale del progetto “Naturalmente insieme… Nessuno escluso”.

Coordinato dalla prof.ssa Tiziana Buono, segretaria del Movimento Lavoratori diocesano dell’Azione Cattolica, il progetto è nato da un contest del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) Nazionale e ha come obiettivo la sensibilizzazione di ragazzi e adulti alla sostenibilità ambientale. Si punta a promuovere nuove e diverse abitudini di vita, il rispetto del creato e la salvaguardia dell’ambiente, incoraggiando comportamenti più sostenibili e sottolineando l’importanza di prendersi cura dell’ambiente come “bene comune”.

Il progetto mira al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, ispirandosi ai principi di ecologia integrale espressi nelle Encicliche “Laudato Sì” e “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Questi documenti promuovono una sostenibilità ambientale e sociale, evidenziando il legame tra natura e società.

Tra gli obiettivi principali del progetto vi è la tutela dell’ambiente, attraverso il coinvolgimento di una rete virtuosa di associazioni, comitati e aziende del territorio ennese, già attive da anni nella promozione di un approccio globale, integrale, inclusivo, partecipativo e creativo alla questione ecologica. Si vuole valorizzare il rispetto dei diritti umani e la diversità, con particolare attenzione alle disabilità. Inoltre, il progetto metterà in evidenza l’importanza della responsabilità sociale e della collaborazione in rete per stimolare una maggiore consapevolezza e un cambiamento positivo attraverso un lavoro di squadra.

Dopo i saluti del sindaco di Enna, avv. Maurizio Dipietro, la serata inizierà con la presentazione del romanzo “Il Violinista di strada” della scrittrice Angela Riviera, a cura della prof.ssa Tiziana Buono. Durante l’evento, l’autrice dialogherà con il prof. Pietro Colletta, docente di Letteratura Latina Medievale e Umanistica presso l’Università Kore di Enna e presidente della Società Dante Alighieri, Comitato di Enna. Brani scelti saranno declamati dall’attore Carlo Greca, con accompagnamento al violino di Luigi Campisi.

Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle associazioni e aziende partner del progetto: Cinzia Ingrà (volontaria del Centro Antiviolenza Donneinsieme “Sandra Crescimanno”), Alfonso Gambacurta (docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università di Catania), Giuseppe Piazza (referente per la provincia di Enna di “Plastic Free”), Giuseppe Germanà (presidente regionale Agci Sanità-Sicilia), Calogero Buongiorno (presidente “La Piramide” Società Cooperativa Sociale), Federica Zarbo (presidente “Sikelion” Cooperativa Sociale), Riccardo Caccamo (presidente UISP – Comitato di Enna), Mario Messina (presidente “Hennaion”, Biblioteca degli autori ennesi), Jacopo Gessaro (Associazione “Credere nella Comunità”), Federico Sarra Fiore (presidente Associazione “Credere negli Studenti”), Giuseppe Perri (MGM Eco Energy Development) e Andrea Di Mattia (responsabile Montika Associazione di Promozione Sociale).

Saranno presenti il Mlac diocesano, alcune parrocchie della diocesi e gli alunni dell’IIS N. Colajanni di Enna, coinvolti nel progetto di alternanza scuola-lavoro. Le parrocchie partecipanti saranno San Giovanni Battista di Enna, Santa Maria di Gesù di Pietraperzia (rappresentata dalla vicepresidente parrocchiale Carmela Arcidiacono), Maria SS. dell’Itria di Barrafranca (rappresentata dalla presidente Teresa Collotta), Chiesa Madre Maria SS. della Purificazione di Barrafranca (rappresentata dalla presidente Maria Stella Barbagallo), Maria SS. delle Grazie di Barrafranca (rappresentata dalla presidente Giuseppina Spampinato) e San Giacomo Maggiore di Villarosa (rappresentata dalla presidente Maria Giuseppina Zaffora).

La serata si concluderà con la rappresentazione del musical “Don Bosco, un operaio di Dio” a cura dei giovani dell’Azione Cattolica Parrocchia Maria SS. dell’Itria di Barrafranca.