Enna, Progetto Magma al Museo Varisano: visita guidata e proiezione film sull’Antica Trasversale Sicula

Una serata dedicata alla valorizzazione del territorio e al racconto delle sue radici culturali è in programma venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 17.00, al Museo Archeologico di Palazzo Varisano di Enna, a cura del Progetto Magma dell’Associazione C4C.

L’iniziativa, dal titolo “Alla riscoperta del territorio”, prevede una visita guidata al museo, la proiezione del film “Antica Trasversale Sicula – Il cammino della dea madre” e un incontro con il regista, offrendo ai partecipanti un’esperienza culturale articolata tra cinema, storia e identità siciliana.

La visita guidata sarà curata dalla guida turistica Marta Cannizzo, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di conoscenza all’interno del museo prima della proiezione. Il documentario, firmato da Francesco Bocchieri e Luana Dicunta, racconta l’antica trasversale che attraversava la Sicilia collegando il Tirreno al Mediterraneo, oggi riscoperta come cammino culturale e spirituale, legato ai culti arcaici della Dea Madre e alle tracce millenarie dell’isola. All’evento saranno presenti il regista, lo scenografo Paolo Previti e i protagonisti del film.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per sostenere la campagna di tesseramento 2026 dell’associazione. La quota di partecipazione è di 10 euro. L’evento è a numero limitato ed è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 5943032.

L’Associazione C4C, attraverso il Progetto Magma, opera nel territorio da circa tre anni, con sedi a Enna e Napoli, occupandosi della promozione dell’arte e, in particolare, dell’arte cinematografica, oltre che della cultura in senso più ampio. L’obiettivo è quello di aggregare persone e artisti, creando occasioni di confronto e crescita culturale.

L’associazione è presieduta a Napoli dal regista Andrea Valentino, mentre la presenza a Enna è stata fortemente voluta e rappresentata da Paolo Previti. La missione degli associati è quella di vivere e far vivere l’arte nella città, attraverso la creazione di residenze artistiche, l’organizzazione di eventi culturali e l’istituzione del Premio Magma, che viene assegnato ogni tre anni. La prossima edizione è prevista nel 2026 e premierà un artista che si sia distinto per l’impegno sociale e per la promozione della legalità attraverso l’arte. Nel 2023 è stato conferito ad Angelo Sicilia.

L’associazione, inoltre, collabora con numerosi professionisti e realtà esterne, promuovendo attività e talenti nel campo artistico e culturale, e organizzando laboratori esperienziali rivolti a grandi e piccoli, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio al mondo dell’arte.