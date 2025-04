Enna: progetto “Giovani, che impresa!”, mercoledì la presentazione

PUBBLICITÀ

Domani, mercoledì 2 aprile, alle ore 11 presso la Sala Baccarà del Palazzo di Città (Piazza Coppola, 3), il Comune di Enna presenterà alla stampa il progetto “Giovani, che impresa!”, un’iniziativa strategica volta a creare un ecosistema territoriale capace di favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo di nuove imprese innovative.

Il progetto, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani e Impresa -seconda edizione”, finanziato da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), realizzato in collaborazione con

partner istituzionali e di settore, punta a connettere giovani under 35, aziende, istituzioni formative e organizzazioni del territorio attraverso azioni concrete di orientamento, formazione e accompagnamento.

Le attività prevedono: la realizzazione di 13 eventi di networking per favorire l’incontro tra giovani e imprese; un programma di coaching e tutoring con oltre 200 ore di supporto per aspiranti imprenditori; l’attivazione di percorsi di job shadowing presso aziende locali per sviluppare competenze pratiche; la creazione di una piattaforma web dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e alla promozione di idee innovative; l’apertura di uno spazio di coworking a Enna, connesso a una rete provinciale di luoghi di contaminazione e collaborazione.

“Giovani, che impresa!” si propone di invertire il trend di disoccupazione giovanile e spopolamento, valorizzando le vocazioni produttive dell’area ennese e puntando su settori strategici come agricoltura, manifattura, turismo culturale e alta tecnologia.

I partner di progetto sono: Comune di Enna (Capofila), Unione dei Comuni Area interna di Troina, GAL Rocca di Cerere, Confcommercio, CNA, MAD Management Advisor Srl, Nesti impresa sociale ETS, Euroconsulting, ISS Fortuna Fedele.