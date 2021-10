Enna: progetto formativo per 15 donne immigrate

L’associazione “Luciano Lama” ripropone il progetto “Formazione, Orientamento e Sostegno Donne Immigrate” indirizzato alla formazione di 15 donne immigrate residenti nel territorio di Enna.

Il progetto, della durata di 12 mesi, verrà finanziato dalla Chiesa Valdese e vede come partner la società Euroconsult e la Casa di riposo per anziani “Il Sole” di Enna. Mira sia alla formazione di professioni come quella della badante ma soprattutto all’accoglienza ed inclusione di donne immigrate disoccupate. L’obiettivo che si prefigge è sostenere una maggiore partecipazione delle donne immigrate alle occupazioni formative, rafforzare l’integrazione sociale delle beneficiare, contrastando eventuali fenomeni di emarginazione sociale, percorsi personalizzati finalizzati all’inserimento lavorativo.