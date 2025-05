Enna: progetto Erasmus alla Santa Chiara, scambio culturale con studenti della Galizia

PUBBLICITÀ

Per la prima volta l’Istituto comprensivo Santa Chiara Enna ha ospitato un progetto Erasmus plus, accogliendo un gruppo di 17 studenti e 3 docenti della scuola secondaria I. E. S. O Carril di Villagarcìa de Arousa, in Galizia, Spagna.

Tra momenti di scambio culturale, inni, tarantelle, specialità gastronomiche ennesi, visite guidate in città e nei luoghi simbolo dell’Isola, gli spagnoli questa mattina hanno salutato i loro coetanei con abbracci e lacrime di commozione, con la promessa di ritornare al più presto e di farsi raggiungere dai nuovi amici nel loro paese.

Gli ospiti spagnoli, ospitati nelle case delle famiglie degli alunni della stessa scuola Santa Chiara, sono rimasti a Enna per una settimana, da giovedì 22 a oggi, giorno della partenza.

Scegliendo l’inglese come lingua di contatto, hanno da subito instaurato relazioni di amicizia con i ragazzi ennesi. Il giorno del loro arrivo sono stati accolti dalla dirigente scolastica Antonietta Di Franco e da tutto lo staff della scuola tra bandiere e gonfaloni nell’auditorium Valverde, dove hanno potuto assistere all’esibizione del coro InCanto, il coro d’istituto ideato per gli alunni di scuola primaria dalla maestra Ivana Lo Giudice e diretto dalla professoressa di musica Loredana Dottore. Il benvenuto è stato arricchito da giochi didattici utili a conoscersi e dalla presentazione di un video sulle bellezze e le tradizioni della Galizia che gli stessi ospiti hanno voluto condividere.

Nei giorni successivi, il gruppo è stato in visita all’isola di Ortigia, a Siracusa, alla Valle dei Templi di Agrigento, a Taormina, sull’Etna e alla Villa romana del Casale di Piazza Armerina. L’immancabile tour nella città di Enna è stato condotto direttamente dalle miniguide della scuola media Pascoli che hanno portato gli spagnoli al Duomo, al Castello di Lombardia e al Belvedere. La biologa Rosa Termine li ha invece condotti per i sentieri della riserva naturale del lago di Pergusa.

Ieri, gran finale nei locali della presidenza dell’Istituto Santa Chiara con una festa conviviale ricca di prelibatezze culinarie e con la partecipazione straordinaria del gruppo folkloristico Kore di Enna che ha trascinato la compagnia spagnola nelle tarantelle siciliane. Da parte loro, i giovani visitatori hanno ricambiato l’omaggio, esibendosi nella tipica danza galiziana, la muiñeira.

L’accoglienza, che rientra nell’Erasmus plus progetto di mobilità KA122, è stata curata nei minimi dettagli dalla dirigente dell’istituto Antonietta Di Franco e dalle docenti di lingua straniera della scuola secondaria di primo grado del plesso Pascoli Mariella Dibilio, Patrizia Curatolo e Paola Di Mario che si sono avvalse della collaborazione di diversi colleghi e della disponibilità di alcune famiglie di alunni.