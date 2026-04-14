Enna, Progetto Biblioinsieme: due appuntamenti con la lettura e il dibattito culturale

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Enna si prepara ad accogliere due importanti appuntamenti culturali promossi nell’ambito del Progetto Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Il primo incontro si terrà domani, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 18:00, presso Formazione S.P., in via Libertà 77 a Enna, e sarà dedicato alla presentazione del volume “Storia dell’Italia meridionale” di Pino Ippolito Armino. Il libro propone una lettura ampia e documentata delle vicende che hanno segnato il destino del Mezzogiorno, interrogandosi sulle cause storiche, politiche e culturali che hanno inciso sul suo sviluppo, dal Settecento fino ai nodi ancora aperti del presente. L’autore offre strumenti utili per comprendere le radici profonde della questione meridionale e per rileggere in modo critico alcuni dei temi più controversi della storia italiana.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Francesco Longo, del Centro Studi Med.Mez “Napoleone Colajanni”, e di Renzo Pintus per ANPI Enna. A dialogare con l’autore sarà Pietro Colletta, docente dell’Università di Palermo e presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna APS.

Pino Ippolito Armino è scrittore, saggista e giornalista. È laureato in ingegneria e ha studiato economia e informatica. È membro dell’Officina dei Saperi, fondata da Piero Bevilacqua, e dell’ICSAIC (Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea). Collabora con il quotidiano “Il manifesto” e con la rivista “Left”.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 16 aprile 2026 alle ore 18:00, presso l’Urban Center (Museo delle Confraternite) di Enna, con la presentazione del libro “Veleni e contrattempi” di Giuseppe Di Bella. A introdurre sarà Pippo Lombardo, presidente di Libri&Altrove. Converseranno con l’autore Pietro Colletta, presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna e docente dell’Università di Palermo, e Matteo Turco, dottore in filologia moderna.

“Veleni e contrattempi”, seconda silloge poetica di Giuseppe Di Bella, è un libro attraversato dai temi della luce e dell’ombra, della tensione amorosa e del paesaggio siciliano, in una scrittura densa e fortemente musicale. Giuseppe Di Bella, compositore, cantautore e poeta siciliano nato a Enna, ha realizzato diversi lavori discografici, alcuni dei quali finalisti a premi nazionali come il Tenco e il Parodi. In ambito letterario ha collaborato con la casa editrice con-fine, ha co-diretto con Alex Caselli una collana di poesia e ha pubblicato, tra l’altro, “Le gradazioni del bianco” e il libro-cd “Fuddìa”.

Ingresso libero in entrambe le iniziative.