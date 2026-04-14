Enna, Progetto Biblioinsieme: due appuntamenti con la lettura e il dibattito culturale

6 minuti ago
Giuseppe Di Bella
PUBBLICITÀ    

Enna si prepara ad accogliere due importanti appuntamenti culturali promossi nell’ambito del Progetto Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Il primo incontro si terrà domani, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 18:00, presso Formazione S.P., in via Libertà 77 a Enna, e sarà dedicato alla presentazione del volume “Storia dell’Italia meridionale” di Pino Ippolito Armino. Il libro propone una lettura ampia e documentata delle vicende che hanno segnato il destino del Mezzogiorno, interrogandosi sulle cause storiche, politiche e culturali che hanno inciso sul suo sviluppo, dal Settecento fino ai nodi ancora aperti del presente. L’autore offre strumenti utili per comprendere le radici profonde della questione meridionale e per rileggere in modo critico alcuni dei temi più controversi della storia italiana.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Francesco Longo, del Centro Studi Med.Mez “Napoleone Colajanni”, e di Renzo Pintus per ANPI Enna. A dialogare con l’autore sarà Pietro Colletta, docente dell’Università di Palermo e presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna APS.

Pino Ippolito Armino è scrittore, saggista e giornalista. È laureato in ingegneria e ha studiato economia e informatica. È membro dell’Officina dei Saperi, fondata da Piero Bevilacqua, e dell’ICSAIC (Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea). Collabora con il quotidiano “Il manifesto” e con la rivista “Left”.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 16 aprile 2026 alle ore 18:00, presso l’Urban Center (Museo delle Confraternite) di Enna, con la presentazione del libro “Veleni e contrattempi” di Giuseppe Di Bella. A introdurre sarà Pippo Lombardo, presidente di Libri&Altrove. Converseranno con l’autore Pietro Colletta, presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna e docente dell’Università di Palermo, e Matteo Turco, dottore in filologia moderna.

“Veleni e contrattempi”, seconda silloge poetica di Giuseppe Di Bella, è un libro attraversato dai temi della luce e dell’ombra, della tensione amorosa e del paesaggio siciliano, in una scrittura densa e fortemente musicale. Giuseppe Di Bella, compositore, cantautore e poeta siciliano nato a Enna, ha realizzato diversi lavori discografici, alcuni dei quali finalisti a premi nazionali come il Tenco e il Parodi. In ambito letterario ha collaborato con la casa editrice con-fine, ha co-diretto con Alex Caselli una collana di poesia e ha pubblicato, tra l’altro, “Le gradazioni del bianco” e il libro-cd “Fuddìa”.

Ingresso libero in entrambe le iniziative.

PUBBLICITÀ