Enna proclamata “Città della Gentilezza”

Lunedì scorso, in occasione della giornata mondiale della gentilezza, la città di Enna è stata proclamata 53° Comune Gentile, grazie alla sinergia tra il Comune, il Rotary Club e il Movimento Italia Gentile.

Questo il video della sottoscrizione del Manifesto delle Città Gentili da parte del Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, con la partecipazione di Goffredo Vaccaro, Governatore del Rotary Distretto 2110, Michele Rocca, Presidente del Rotary Club Enna 23/24, Eliana Di Baja, Coordinatrice delle aree My Life Design ODV, e Nico Caiazza, Presidente di My Life Design ODV in collegamento streaming.