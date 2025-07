Enna, processione Maria SS. della Visitazione: ecco le aree dove parcheggiare

PUBBLICITÀ

In occasione della processione di rientro in Duomo di Maria SS. della Visitazione, in programma domenica, saranno destinate a parcheggio le seguenti aree.

Parcheggio n. 1: Piazzale attiguo a Enna Mercato, riservato al parcheggio degli autobus.

Parcheggio n. 2: Area limitrofa a via Ottavio Catalano (Pisciotto).

Parcheggio n. 3: Piazzali antistanti l’ingresso del Cimitero (parte superiore per autobus e camper – parte inferiore per autovetture).

Parcheggio n. 4: Piazzale e via della Resistenza.

Parcheggio n. 5: Parcheggio di Piazza Napoleone Colajanni, riservato esclusivamente ai disabili.

Parcheggio n. 6: Parcheggio di Piazza Europa, riservato ai disabili.

Tutto il servizio di trasporto pubblico urbano, nel pomeriggio di domenica 20 luglio 2025, sarà convertito in navetta gratuita. Saranno inoltre attive le navette gratuite da/per Pisciotto e da/per il Cimitero.