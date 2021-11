Enna: disservizi e disagi a San Calogero, nasce un comitato di quartiere

Si è costituito ad Enna il “Comitato di Quartiere di San Calogero” con l’obiettivo principale di portare a conoscenza della comunità e degli enti le problematiche che da decenni affliggono i residenti del quartiere. La contrada, un tempo rurale, adesso si trova interamente inglobata all’interno del tessuto urbano della città di Enna, ma presenta numerosi disservizi con disagi per i residenti.

“L’intera zona – denunciano dal comitato – non è servita da illuminazione pubblica, condotta idrica, conduttura gas, rete fognaria, fibra ottica per le telecomunicazioni, servizio di trasporto urbano, segnaletica stradale catarifrangente. Il manto stradale versa in condizioni disastrate e pericolose, le pendici risultano in alcune zone prive di reti di contenimento, la vegetazione invade costantemente la carreggiata, numerosi cani randagi stazionano lungo la strada”.

Il presidente Stefano Dell’Aera si augura che “tale nuovo soggetto giuridico possa essere coinvolto attivamente e possa ufficialmente interloquire con gli enti gestori della contrada per poter portare un contributo alla migliore risoluzione dei problemi con i quali noi tutti conviviamo da troppo tempo”.

“Credo che ormai la situazione imponga un’urgenza di interventi non più rinviabili” gli fa eco il vicepresidente Nino Giamblanco.

Eliana Longi, consigliere del comitato, ha dichiarato che “non è pensabile immaginare di avviare i lavori, già finanziati dalla Regione, di installazione dei corpi illuminanti e del rifacimento del manto stradale senza prevedere contestualmente la posa della condotta idrica, del gas, del telefono con le relativa ottimizzazione dei costi. Ci auguriamo che l’assessore Alloro e il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna – conclude – non rimangano sordi al nostro appello”.