Enna: problematiche lavoratori di Polizia, Silp Cgil scrive alle deputate del territorio

A distanza di circa quattro anni il segretario provinciale del Silp Cgil, Marco Algeri, torna a bussare alla porta della politica con un’accorata lettera alle neo onorevoli Eliana Longi e Stefania Marino per segnalare vecchie e nuove problematiche.

“Conosco le due deputate personalmente – dice Algeri – ne conosco le capacità e la determinazione; so quanto siano legate al nostro territorio e sono certo che, a prescindere dalla diversa appartenenza politica, il Silp Cgil e tutto il personale di Polizia della nostra provincia troverà in loro solidi punti di riferimento”.

Il segretario ha segnalato la cronica carenza di uomini in cui versano la Questura di Enna e i tre Commissariati distaccati di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia.

”La carenza di strutture idonee ad ospitare gli uffici di Polizia – comunica il sindacato – con gli agognati trasferimenti dei Commissariati distaccati di Leonforte e di Piazza Armerina, che da parecchi anni attendono di essere trasferiti in locali adeguati. In particolare la situazione del Commissariato di Leonforte sembra ormai stagnante”.

Algeri ha, infine, segnalato che la paventata remotizzazione di un importante presidio di Polizia come il distaccamento di Polizia Stradale di Catenanuova, ovvero la chiusura di tale ufficio nelle ore serali e notturne, durante le quali, “la presenza fisica di un poliziotto verrebbe sostituita da una fredda citofonica rappresenterebbe, agli occhi dei cittadini, la perdita di un sicuro punto di riferimento ed un’ulteriore contrazione della presenza dello Stato in una provincia non certo immune da mafia e malaffare. La sicurezza non è un bene demandabile – spiega il sindacato – non può esserci una società sana se non vi è la garanzia della sicurezza perchè ogni spazio lasciato vuoto dallo Stato, finisce inevitabilmente per essere riempito dalla criminalità”.

“Sono fiducioso – ha concluso Algeri – che troveremo risposte concrete alle segnalate problematiche”.