Enna, Pro Loco: incontro su archeologia e culti antichi della città

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La Pro Loco di Enna promuove l’incontro “Enna, la città delle Dee”, in programma giovedì 28 maggio, alle ore 17.30, nella sede del circolo Pro Loco Enna, in via Marchese Mario Grimaldi 8.

L’appuntamento rientra nel progetto “Enna: conoscerla per amarla”, un percorso dedicato alla conoscenza della città attraverso iniziative culturali, storiche e archeologiche. “Enna, la città delle Dee” sarà il primo incontro del progetto più ampio “Enna antica, la città nascosta”, pensato per approfondire aspetti meno noti del patrimonio cittadino.

Durante l’incontro, la dottoressa Serena Raffiotta, archeologa classica e guida turistica, illustrerà alcune testimonianze presenti in città, con particolare attenzione alle evidenze legate al culto di Demetra/Cerere, nel contesto della Sicilia greca e romana.

Saranno inoltre richiamati recenti ritrovamenti archeologici riferibili non solo al periodo classico, ma anche a fasi successive, tra età araba e Medioevo.

Il progetto sarà curato dalla dottoressa Raffiotta e punta a sensibilizzare cittadini e visitatori sulla conoscenza, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio archeologico locale.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3401482641.